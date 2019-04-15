Нашли учителя: В Башкирии прекратили поиски пропавшего 14-летнего школьника
Мальчик пропал в Дюртюлях
В Башкирии прекратили поиски 14-летнего школьника
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В Башкирии завершились поиски 14-летнего школьника из города Дюртюли.
Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 12 апреля. Школьник ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с родными и близкими. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам.
К счастью, сегодня утром стало известно, что ребенка нашли. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
- С мальчиком все хорошо. Он просто гулял по городу все эти дни. Нашли его учителя местной школы. Спасибо им большое за помощь, - объяснили родственники подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU