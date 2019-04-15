В Уфе разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова

СЕГОДНЯ 07:30 2019-04-15T07:30:48+03:00

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В Уфе родные и близкие разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова. Мужчина пропал еще 27 февраля: уехал в поселок Максимовка, чтобы почистить снег на садовом участке, после чего перестал выходить на связь. Обеспокоенные близкие обратились в социальных сетях ко всем, кто видел Филюса Бадгутдинова, или знают о его местонахождении.

Приметы: рост около 170 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы короткие русые.

Особые приметы: большой шрам на левой щеке, татуировка на левом предплечье в виде акулы, а на левой кисти надпись «За ВМФ».

Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении Филюса Бадгутдинова, просьба сообщить по номерам 8(347)76-28-329, 8(917)37-19-029.

ИСТОЧНИК KP.RU