В Уфе разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова
В Уфе родные и близкие разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова. Мужчина пропал еще 27 февраля: уехал в поселок Максимовка, чтобы почистить снег на садовом участке, после чего перестал выходить на связь. Обеспокоенные близкие обратились в социальных сетях ко всем, кто видел Филюса Бадгутдинова, или знают о его местонахождении.
Приметы: рост около 170 см, телосложение плотное, глаза карие, волосы короткие русые.
Особые приметы: большой шрам на левой щеке, татуировка на левом предплечье в виде акулы, а на левой кисти надпись «За ВМФ».
Был одет: темно-синяя куртка с капюшоном, темно-синие джинсы, кроссовки.
Если вам что-то известно о местонахождении Филюса Бадгутдинова, просьба сообщить по номерам 8(347)76-28-329, 8(917)37-19-029.
ИСТОЧНИК KP.RU