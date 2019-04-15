2019-04-15T06:28:49+03:00
Происшествия

В Уфе шквалистый ветер повалил остановочный комплекс

Пострадал припаркованный рядом автомобиль
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Фото: группа "БашДТП"Фото: группа "БашДТП"
Изменить размер текста:

Вчера днем, 14 апреля, в Уфе не на шутку разыгрался ветер, чей порыв буквально с корнем выдрал и повалил конструкцию новенького остановочного комплекса. Инцидент произошел в районе улицы Бакалинской, а фотографиями очевидцы поделились в популярном автопаблике.

- Упала остановка, очень сильный и холодный ветер. Пострадавших нет, не считая автомобиля. Будьте осторожны! - подписал автор фотографии. К счастью, припаркованный автомобиль задело слегка, так что владельцу не придется раскошеливаться на дорогой ремонт.

Многие комментаторы возмутились, что остановка плохо закреплена, отмечая, что за этот месяц она уже падает второй раз.

-Ее что, на клей ПВА посадили? – иронизирует Кирилл Т.

- Была бы синяя изолента, ничего бы не произошло, - вторит ему Алексей Т.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Я вас прошу не танцевать, а ямы заделывать: Радий Хабиров о работе коммунальных служб
В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки
В аварии в Пензинской области погибли пятеро жителей Башкирии
Нашли учителя: В Башкирии прекратили поиски пропавшего 14-летнего школьника
В Башкирии по вине пьяного водителя пострадали двое школьников
В Уфе разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова
Уфимец с ножом ограбил продуктовый магазин
В Башкирии ищут бесследно пропавшего 57-летнего Радика Вахитова
Жители Башкирии пришли на помощь девушке, которая потеряла сознание в автобусе
«Сказали, что мы ее потеряем, но появилась надежда»: жителей Башкирии просят сдать кровь для 37-летней женщины
Камбэк зимы в середине апреля: Башкирию снова засыпало снегом
В Башкирии иномарка вылетела с трассы, водитель получила тяжелые травмы