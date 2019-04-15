В Уфе шквалистый ветер повалил остановочный комплекс
Вчера днем, 14 апреля, в Уфе не на шутку разыгрался ветер, чей порыв буквально с корнем выдрал и повалил конструкцию новенького остановочного комплекса. Инцидент произошел в районе улицы Бакалинской, а фотографиями очевидцы поделились в популярном автопаблике.
- Упала остановка, очень сильный и холодный ветер. Пострадавших нет, не считая автомобиля. Будьте осторожны! - подписал автор фотографии. К счастью, припаркованный автомобиль задело слегка, так что владельцу не придется раскошеливаться на дорогой ремонт.
Многие комментаторы возмутились, что остановка плохо закреплена, отмечая, что за этот месяц она уже падает второй раз.
-Ее что, на клей ПВА посадили? – иронизирует Кирилл Т.
- Была бы синяя изолента, ничего бы не произошло, - вторит ему Алексей Т.
ИСТОЧНИК KP.RU