В Уфе шквалистый ветер повалил остановочный комплекс

СЕГОДНЯ 06:28 2019-04-15T06:28:49+03:00

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Вчера днем, 14 апреля, в Уфе не на шутку разыгрался ветер, чей порыв буквально с корнем выдрал и повалил конструкцию новенького остановочного комплекса. Инцидент произошел в районе улицы Бакалинской, а фотографиями очевидцы поделились в популярном автопаблике.

- Упала остановка, очень сильный и холодный ветер. Пострадавших нет, не считая автомобиля. Будьте осторожны! - подписал автор фотографии. К счастью, припаркованный автомобиль задело слегка, так что владельцу не придется раскошеливаться на дорогой ремонт.

Многие комментаторы возмутились, что остановка плохо закреплена, отмечая, что за этот месяц она уже падает второй раз.

-Ее что, на клей ПВА посадили? – иронизирует Кирилл Т.

- Была бы синяя изолента, ничего бы не произошло, - вторит ему Алексей Т.

ИСТОЧНИК KP.RU