2019-04-15T06:47:33+03:00
Общество

В Башкирии ищут бесследно пропавшего 57-летнего Радика Вахитова

Мужчину видели последний раз 6 апреля
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии объявили в розыск 57-летнего Радика Вахитова, пропавшего 6 апреля. В тот день мужчина ушел из дома №37 по улице Колхозная в деревне Арлан Краснокамского района и с тех пор его местонахождение неизвестно. Поиски мужчины развернули волонтеры.

Приметы пропавшего: плотное телосложение, волосы короткие светлые с сединой.

Особые приметы: отсутствуют два нижних передних зуба.

Был одет в чёрную куртку с капюшоном, синие брюки, чёрные сапоги-дутыши на липучках по бокам и вязаную черную шапку.

При себе у него был пропуск в арланский цех электрооборудования.

Всех жителей Башкирии, которые что-либо знают о судьбе мужчины, просят позвонить в полицию, например, в дежурную часть по району 8 (34759) 7-72-02 или связаться с добровольцами из поискового отряда 8-927-969-89-19, дополнительный 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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