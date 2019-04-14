В Башкирии иномарка вылетела с трассы, водитель получила тяжелые травмы

СЕГОДНЯ 18:31 2019-04-14T18:52:23+03:00

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Накануне в Башкирии случилось серьезное ДТП. С дороги близ деревни Матросовка в Кармаскалинском районе Башкирии вылетела иномарка "Рено Дастер". Судя по всему, находившаяся за рулем женщина не справилась с управлением – машина съехала в кювет и перевернулась.

Свидетели ДТП сообщают, что водитель получила серьезные травмы. В тяжёлом состоянии ее госпитализировали в центральную больницу Кармаскалинского района. Сейчас женщина уже пришла в себя и может разговаривать.

По словам коллег пострадавшей, она всегда аккуратно водила, поэтому причину случившегося они видят в плохом состоянии дорожного полотна.

- Дороги там убитые, пешком страшно ходить, - пояснили знакомые женщины.

Напомним, что неделю назад похожее ДТП случилось в Туймазинском районе. Тогда 55-летняя женщина-водитель погибла.

ИСТОЧНИК KP.RU