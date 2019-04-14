2019-04-14T18:02:57+03:00
Происшествия

Житель Башкирии напал на пенсионера в парикмахерской и отобрал 6 тысяч рублей

К счастью, рядом оказался участковый
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Пенсионер из Бирска стал жертвой дерзкого ограбления. 68-летний мужчина получил пенсию и решил подстричься. В парикмахерской на него неожиданно накинулся незнакомец, повалил мужчину на пол, отобрал 6 тысяч рублей и испарился.

По счастливому стечению обстоятельств в салоне в этот момент находился участковый. Он-то и задержал грабителя – ранее судимого 40-летнего горожанина.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что нападавший, видимо, тоже был в банке вместе с пожилым мужчиной, а затем проследил за ним.

Похищенные деньги у него изъяли. Злоумышленник помещен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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