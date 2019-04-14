«Сказали, что мы ее потеряем, но появилась надежда»: жителей Башкирии просят сдать кровь для 37-летней женщины

СЕГОДНЯ 18:58 2019-04-14T19:03:29+03:00

Она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии

Изменить размер текста: A A

Всех неравнодушных жителей Башкирии просят откликнуться на призыв о помощи. 37-летней жительнице Стерлитамака Регине Заплатиной срочно нужно переливание крови. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации городской больницы №4 Стерлитамака.

Родственники сами до конца не понимают, из-за чего женщина оказалась на пороге жизни и смерти.

- Когда ее привезли в больницу, врачи сказали, что мы ее потеряем, но теперь появилась надежда, - рассказывает знакомая женщины.

По ее словам, у Регины резко упал гемоглобин - до 26, и она сильно похудела.

- Сейчас ей вливают кровь по нескольку раз в день, вроде подняли гемоглобин, но будет ли он держаться неизвестно… - переживает женщина.

Сдать кровь можно по адресу: г. Стерлитамак, Центр переливания крови на ул. Коммунистической, 89а для Заплатиной Регины, ГБУЗ РБ городская больница №4, отделение терапии, реанимация. Подойдет кровь любой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU