2019-04-14T19:03:29+03:00
Общество

«Сказали, что мы ее потеряем, но появилась надежда»: жителей Башкирии просят сдать кровь для 37-летней женщины

Она оказалась в реанимации в тяжелом состоянии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Всех неравнодушных жителей Башкирии просят откликнуться на призыв о помощи. 37-летней жительнице Стерлитамака Регине Заплатиной срочно нужно переливание крови. Сейчас женщина находится в тяжёлом состоянии в реанимации городской больницы №4 Стерлитамака.

Родственники сами до конца не понимают, из-за чего женщина оказалась на пороге жизни и смерти.

- Когда ее привезли в больницу, врачи сказали, что мы ее потеряем, но теперь появилась надежда, - рассказывает знакомая женщины.

По ее словам, у Регины резко упал гемоглобин - до 26, и она сильно похудела.

- Сейчас ей вливают кровь по нескольку раз в день, вроде подняли гемоглобин, но будет ли он держаться неизвестно… - переживает женщина.

Сдать кровь можно по адресу: г. Стерлитамак, Центр переливания крови на ул. Коммунистической, 89а для Заплатиной Регины, ГБУЗ РБ городская больница №4, отделение терапии, реанимация. Подойдет кровь любой группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Башкирии пришли на помощь девушке, которая потеряла сознание в автобусе
Камбэк зимы в середине апреля: Башкирию снова засыпало снегом
В Башкирии иномарка вылетела с трассы, водитель получила тяжелые травмы
В уфимском Сипайлово появилась новая аллея
Житель Башкирии напал на пенсионера в парикмахерской и отобрал 6 тысяч рублей
Радий Хабиров обсудил с экспертами перспективы создания геопарка «Янган-Тау»
В Башкирии пропал 14-летний Ильгиз Сафин
«Может быть в Черниковке»: в Уфе продолжаются поиски 80-летнего Михаила Лучинина
Полиция нагрянула с рейдом на крупный рынок в Уфе
Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 15 апреля
В Уфе двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока мать выносила мусор
Стало известно, что за странные насекомые атаковали один из районов Башкирии
В Башкирии мотоциклист без прав разбился в ДТП с «Шевроле»
Волонтеры рассказали о поисках 25-летнего Михаила Новоселова из Уфы
На общегородской субботник в Уфе вышли более 102 тысяч горожан
В Уфе на ремонт участка проспекта Октября потратят 100 млн рублей
В уфимской Деме выгорело полтора гектара сухой травы
В Уфе полиция обнаружила в наркопритоне двух школьников
В Башкирии нашли мертвым пропавшего четыре месяца назад мужчину
В Башкирии восьмилетний мальчик упал с пожарной лестницы и проколол ягодицу
В Уфе школьников застукали на крыше многоэтажки
В одном из дворов Уфы на глазах детей подрались женщины
Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых ведер