Погода в Уфе и Башкирии на понедельник, 15 апреля

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-14T15:03:39+03:00

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Завтра, 15 апреля, погода в Башкирии будет относительно теплой. По прогнозам синоптиков, в Уфе будет ясно и солнечно. Непривычная для апреля жара немного спадет, столбик термометра едва достигнет +10 градусов. Ветер будет слабым, около 3 м/с.

Почти схожую картину за окном будут наблюдать и жители Стерлитамака. Температура воздуха тут будет такой же: до +10 градусов. Разве что с утра небо заволокут облака, но днем снова распогодится.

В Нефтекамске будет чуть холоднее, воздух прогреется до +6 градусов днем. При этом ветер прогнозируется более сильный, с порывами до 10 м/с. С утра будет солнечно, но к вечеру станет облачно.

Примерно так же будет и в Учалах: +6 днем и до -2 ночью. Зато метеорологи не предрекают ни облаков, ни ветра.

На северо-востоке республики погода принципиально отличаться не будет: солнечно, +6 градусов и преимущественно безветренно. Временами, однако, возможны порывы до 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU