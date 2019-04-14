Полиция нагрянула с рейдом на крупный рынок в Уфе

СЕГОДНЯ 15:52 2019-04-14T15:52:28+03:00

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На днях сотрудники уфимской полиции провели рейд на одном из крупных рынков Ленинского района города. Стражей порядка интересовало наличие в продаже поддельных товаров и случаи нарушения миграционного законодательства.

Так, 36-летний предприниматель, как оказалось, торговал контрафактными вещами. У него изъяли поддельные кроссовки, бейсболки и куртки с логотипами известных брендов. Всего полиция нашла 47 фальшивок.

Обнаружились и случаи нарушения миграционного законодательства. Всего по данным пресс-службы МВД по Башкирии, по этим фактам было составлено 5 административных проколов.

Кроме того, проверка выявила, что 38-летний уфимец осуществлял предпринимательскую деятельность на рынке без государственной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU