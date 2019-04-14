Полиция нагрянула с рейдом на крупный рынок в Уфе
На днях сотрудники уфимской полиции провели рейд на одном из крупных рынков Ленинского района города. Стражей порядка интересовало наличие в продаже поддельных товаров и случаи нарушения миграционного законодательства.
Так, 36-летний предприниматель, как оказалось, торговал контрафактными вещами. У него изъяли поддельные кроссовки, бейсболки и куртки с логотипами известных брендов. Всего полиция нашла 47 фальшивок.
Обнаружились и случаи нарушения миграционного законодательства. Всего по данным пресс-службы МВД по Башкирии, по этим фактам было составлено 5 административных проколов.
Кроме того, проверка выявила, что 38-летний уфимец осуществлял предпринимательскую деятельность на рынке без государственной регистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU