2019-04-15T07:15:13+03:00
Происшествия

Уфимец с ножом ограбил продуктовый магазин

Нападение произошло на улице Зорге
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях в полицию поступил звонок из продуктового магазина на улице Зорге. Там произошло ограбление.

На месте правоохранителей уже ждала напуганная продавщица. По словам женщины, в магазин зашел неизвестный парень и, угрожая ножом, заставил ее отдать деньги из кассы. Его добычей стали две тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили налетчика. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель Ленинского района города. Мужчина даже не стал отрицать свою причастность к преступлению.

В пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе рассказали, что заведено дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Я вас прошу не танцевать, а ямы заделывать: Радий Хабиров о работе коммунальных служб
В Башкирии прекратили поиски 17-летней девушки
В аварии в Пензинской области погибли пятеро жителей Башкирии
Нашли учителя: В Башкирии прекратили поиски пропавшего 14-летнего школьника
В Башкирии по вине пьяного водителя пострадали двое школьников
В Уфе разыскивают 37-летнего Филюса Бадгутдинова
В Башкирии ищут бесследно пропавшего 57-летнего Радика Вахитова
В Уфе шквалистый ветер повалил остановочный комплекс
Жители Башкирии пришли на помощь девушке, которая потеряла сознание в автобусе
«Сказали, что мы ее потеряем, но появилась надежда»: жителей Башкирии просят сдать кровь для 37-летней женщины
Камбэк зимы в середине апреля: Башкирию снова засыпало снегом
В Башкирии иномарка вылетела с трассы, водитель получила тяжелые травмы