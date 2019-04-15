Уфимец с ножом ограбил продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-15T07:15:13+03:00

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На днях в полицию поступил звонок из продуктового магазина на улице Зорге. Там произошло ограбление.

На месте правоохранителей уже ждала напуганная продавщица. По словам женщины, в магазин зашел неизвестный парень и, угрожая ножом, заставил ее отдать деньги из кассы. Его добычей стали две тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили налетчика. Им оказался ранее неоднократно судимый 26-летний житель Ленинского района города. Мужчина даже не стал отрицать свою причастность к преступлению.

В пресс-службе Управления МВД России по городу Уфе рассказали, что заведено дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU