Волонтеры рассказали о поисках 25-летнего Михаила Новоселова из Уфы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-04-14T11:03:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе продолжаются поиски 25-летнего Михаила Новоселова, который пропал в ночь на 22 января при крайне странных обстоятельствах. В три часа ночи его доставили на скорой в травмпункт, а куда потом направился Михаил – никто не знает.

Как рассказали волонтеры, участвующие в поисках мужчины, на днях его, предположительно, видели в районе Колхозного рынка. Добровольцы выезжали туда, опрашивали работников местных магазинов, но это не дало результата.

По новой информации молодого человека, похожего на Михаила, засекли возле одного из пунктов приема металла.

- Туда направились родные пропавшего, - поясняют поисковики.

Напомним, от мужчины нет вестей уже два с половиной месяца. Ситуация осложняется тем, что он инвалид второй группы, страдает ДЦП и атрофией глазного нерва. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, неуверенная шаткая походка.

Был одет: черный пуховик, без шапки.

Если вам что-то известно о местонахождении Михаила Новоселова, обратитесь в полицию или к волонтерам поисково-спасательного отряда «Поиск детей - Башкортостан» по номерам 8-927-969-89-19, 8-927-941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU