На общегородской субботник в Уфе вышли более 102 тысяч горожан
Это уже второй субботник за сезон
Фото: мэрия Уфы
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Накануне в Уфе прошел второй общегородской субботник. В нем приняли участие более 102 тысяч уфимцев. Такими цифрами поделились в городской мэрии.
Участники не только убирали мусор, мыли фасады зданий и красили заборы, но и высаживали деревья. К примеру, новые хвойные аллеи появились в Сипайлово, на набережной реки Уфа, в Шакше. Всего уфимцы высадили 235 деревьев. Кроме того, горожане очистили улицы от незаконно расклеенных рекламных объявлений.
Такие мероприятия в Уфе продлятся до 11 мая. Следующий раз горожане выйдут на субботник 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU