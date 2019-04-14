2019-04-14T10:02:03+03:00
Общество

На общегородской субботник в Уфе вышли более 102 тысяч горожан

Это уже второй субботник за сезон
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

Накануне в Уфе прошел второй общегородской субботник. В нем приняли участие более 102 тысяч уфимцев. Такими цифрами поделились в городской мэрии.

Участники не только убирали мусор, мыли фасады зданий и красили заборы, но и высаживали деревья. К примеру, новые хвойные аллеи появились в Сипайлово, на набережной реки Уфа, в Шакше. Всего уфимцы высадили 235 деревьев. Кроме того, горожане очистили улицы от незаконно расклеенных рекламных объявлений.

Такие мероприятия в Уфе продлятся до 11 мая. Следующий раз горожане выйдут на субботник 27 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24