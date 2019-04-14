2019-04-14T11:59:16+03:00
Происшествия

В Башкирии мотоциклист без прав разбился в ДТП с «Шевроле»

На мужчине не было шлема
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по БашкирииФото: УГИБДД МВД по Башкирии
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В субботу вечером, 13 апреля, в Абзелиловском районе Башкирии случилось ДТП с погибшим.

Водитель мотоцикла «Иж Юпитер 5» ехал по дороге СтерлитамакБелорецкМагнитогорск с выключенными фарами. На 274-м километре он, предположительно, столкнулся со встречным «Шевроле Авео». Иномаркой управлял 37-летний мужчина.

В ГИБДД по Башкирии рассказали, что 29-летний мотоциклист был без шлема и получил несовместимые с жизнью травмы. Сотрудники дорожной полиции выяснили, что он вообще не должен был находиться за рулем, так как его лишили прав за вождение в нетрезвом виде.

- Начато разбирательство, - пояснили в Госавтоинспекции региона.

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

Фото: УГИБДД МВД по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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