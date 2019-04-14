Радий Хабиров обсудил с экспертами перспективы создания геопарка «Янган-Тау»
Накануне, 13 апреля, действующий глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с представителем ЮНЕСКО Патриком МакКивером и международным экспертом по геопаркам Суреном Гевиняном. Темой беседы стал геопарк «Янган-Тау» и перспективы его создания.
По словам Хабирова, этот проект очень важен для республики, поэтому работа над ним активно ведется. Темпы поразили и международных экспертов. Патрик МакКивер заметил, что за 19 лет впервые видит такую самоотдачу в работе. Вместе с тем он посоветовал властям «поднажать» и подготовить очередной отчет к 1-му августа.
– На ваши плечи ложится очень большая ответственность, потому что в случае одобрения заявки «Янган-Тау» станет первым геопарком ЮНЕСКО в России и на всём постсоветском пространстве, – отметил МакКивер.
Напомним, власти Башкирии также рассматривают возможность создания геопарка Торатау.
ИСТОЧНИК KP.RU