2019-04-14T18:00:00+03:00
Общество

Радий Хабиров обсудил с экспертами перспективы создания геопарка «Янган-Тау»

Если заявку одобрят, это будет первый в России геопарк ЮНЕСКО
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: пресс-служба главы БашкирииФото: пресс-служба главы Башкирии
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Накануне, 13 апреля, действующий глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с представителем ЮНЕСКО Патриком МакКивером и международным экспертом по геопаркам Суреном Гевиняном. Темой беседы стал геопарк «Янган-Тау» и перспективы его создания.

По словам Хабирова, этот проект очень важен для республики, поэтому работа над ним активно ведется. Темпы поразили и международных экспертов. Патрик МакКивер заметил, что за 19 лет впервые видит такую самоотдачу в работе. Вместе с тем он посоветовал властям «поднажать» и подготовить очередной отчет к 1-му августа.

– На ваши плечи ложится очень большая ответственность, потому что в случае одобрения заявки «Янган-Тау» станет первым геопарком ЮНЕСКО в России и на всём постсоветском пространстве, – отметил МакКивер.

Напомним, власти Башкирии также рассматривают возможность создания геопарка Торатау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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