В Уфе на ремонт участка проспекта Октября потратят 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:10 2019-04-14T09:10:15+03:00

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Власти Уфы намерены отремонтировать участок проспекта Октября от площади Володарского (возле БГАУ) до улицы 50 лет СССР. Соответствующая заявка появилась на днях на сайте госзакупок. Как следует из документов, подрядчику предстоит в срок до 1 июля 2020 года отремонтировать дорожное покрытие, бордюрные камни, а также нанести разметку.

При этом верхний слой асфальта должен будет прослужить четыре года, бортовые камни – хотя бы два года, а дорожная разметка из термопластика – полгода до износа на 25%.

На ремонтные работы планируется выделить 99,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU