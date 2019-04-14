2019-04-14T08:21:37+03:00
Происшествия

В уфимской Деме выгорело полтора гектара сухой травы

К счастью, до жилых домов огонь не добрался
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Вчера, 13 апреля, в Демском районе Уфы произошел пожар. Как сообщили в МЧС по Башкирии, загорелся сухостой и камыш в микрорайоне Серебряный ручей и на улице Кусимова в Романовке.

На тушение пожара выехали экстренные службы, сотрудники коммунальных служб и Горзеленхоза. Для борьбы с огнем понадобились четыре автоцистерны, 16 пожарных и шестеро спасателей с ранцевыми огнетушителями. Они взяли вспыхнувший участок в кольцо и смыкали круг, пока полностью не потушили огонь. Выгорело примерно 1,5 гектара травы.

К счастью, угрозы жилым домам не было, никто не пострадал.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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