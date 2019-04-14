2019-04-14T19:45:41+03:00
Общество

Жители Башкирии пришли на помощь девушке, которая потеряла сознание в автобусе

Инцидент случился на днях в междугородней маршрутке
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Неравнодушные пассажиры автобуса пришли на выручку 23-летней девушке, которая внезапно почувствовала себя плохо.

Несчастный случай произошел 12 апреля. В тот день около 16:10 Ирина М. (имя изменено – прим. ред.) села на автобус из Нефтекамска в Амзю. Во время поездки девушка вдруг почувствовала себя неважно, все вокруг помутнело – она потеряла сознание.

- Люди меня подняли, позвонили маме, чтобы меня встретили, и всю дорогу старались поддерживать меня в сознании, - рассказывает Ирина.

Когда автобус доехал до места назначения, одна из пассажирок, которую с остановки забирал на машине муж, предложила девушке отвезти ее в больницу. В отделении скорой помощи Ирину привели в чувства. По ее словам, из больницы она уже смогла уйти самостоятельно.

Девушку тронула такая забота со стороны посторонних людей, и она поблагодарила их всех в социальных сетях.

- Хочу выразить всем жителям нашего замечательного села огромную благодарность! В частности, всем тем, кто ехал на автобусе в 16:10 из Нефтекамска 12 апреля! Спасибо большое за помощь и внимание! За бережное отношение! За тепло и заботу! За то, что сообщили родителям и они меня встретили! Большое спасибо мужчине и женщине, которые отвезли меня в больницу! Большое спасибо фельдшеру скорой помощи Наталье Ефимовой! У меня все хорошо! – написала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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