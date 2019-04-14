В уфимском Сипайлово появилась новая аллея

СЕГОДНЯ 18:22 2019-04-14T18:22:49+03:00

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Накануне, 13 апреля, жители Сипайлово собрались у Храма Матроны Московской, чтобы украсить родной микрорайон. На участке, где некогда располагалась незаконная парковка, они решили высадить аллею из сосен.

- Мы надеемся, что после того, как на газоне появятся зеленые насаждения, желание оставить там своих железных коней ни у кого не возникнет, - заявил участвующий в акции замглавы администрации Октябрьского района Руслан Насретдинов.

В мэрии рассказали, что скоро зеленый газон огородят барьерами, и небольшая аллея станет частью сквера со скульптурой танцующих журавлей.

ИСТОЧНИК KP.RU