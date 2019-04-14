В уфимском Сипайлово появилась новая аллея
Ее высадили неравнодушные горожане
Фото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:
Накануне, 13 апреля, жители Сипайлово собрались у Храма Матроны Московской, чтобы украсить родной микрорайон. На участке, где некогда располагалась незаконная парковка, они решили высадить аллею из сосен.
- Мы надеемся, что после того, как на газоне появятся зеленые насаждения, желание оставить там своих железных коней ни у кого не возникнет, - заявил участвующий в акции замглавы администрации Октябрьского района Руслан Насретдинов.
В мэрии рассказали, что скоро зеленый газон огородят барьерами, и небольшая аллея станет частью сквера со скульптурой танцующих журавлей.
ИСТОЧНИК KP.RU