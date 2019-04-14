В Уфе полиция обнаружила в наркопритоне двух школьников

СЕГОДНЯ 07:34 2019-04-14T07:34:50+03:00

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В Уфе накрыли наркопритон, расположенный в двухкомнатной квартире на проспекте Октября. Ее арендатор – 26-летний парень из Самарской области – пускал сюда всех желающих. Соседи заподозрили неладное и позвонили в правоохранительные органы.

Когда полиция нагрянула в квартиру, обнаружила там группу молодых людей и двух школьников. Позже в наркодиспансере подтвердили, что все они были под «синтетикой».

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что в квартире изъяли 15 свертков с порошкообразным веществом.

«Гостям» притона теперь грозит административная ответственность и постановка на учет у нарколога, а организатору – «уголовка». Несовершеннолетним же ребятам предстоит беседа с руководством школы.

ИСТОЧНИК KP.RU