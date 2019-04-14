2019-04-14T14:08:00+03:00
Происшествия

В Уфе двухлетняя девочка заперлась в квартире, пока мать выносила мусор

Вскрывать дверь пришлось спасателям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшую неделю спасателям в Башкирии пришлось пять раз вскрывать двери. Во всех случаях в запертых квартирах оказывались маленькие дети.

На днях в уфимской Нижегородке двухлетняя малышка оказалась в ловушке в собственном доме. Ее мама вышла выносить мусор, а дверь захлопнулась. Как женщина ни билась, своими силами отпереть дверь не смогла. Деблокировать ее пришлось спасателям.

Похожая история случилась в селе Дмитриевка Уфимского района. Мать пошла в гости к соседке и попросила 9-летнюю дочку не запирать дверь. Однако та все же закрылась изнутри и заснула. Спасателям пришлось воспользоваться балконом, чтобы отпереть квартиру изнутри.

В Дюртюлях из-за заблокировавшегося замка в плену оказался 11-летний мальчик, а днем ранее трехлетний ребенок из Уфы и четырехлетний из Кумертау.

В Госкомитете Башкирии по ЧС призывают родителей быть внимательнее и не допускать подобных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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