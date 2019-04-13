В Башкирии восьмилетний мальчик упал с пожарной лестницы и проколол ягодицу

СЕГОДНЯ 19:31 2019-04-13T19:31:18+03:00

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Накануне в Стерлитамаке произошел трагический случай. Восьмилетний ребенок забрался на пожарную лестницу в одной из школ города. В какой-то момент он сорвался и рухнул прямо на металлическую изгородь. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в экстренных службах, ребенок получил сильную травму. По словам собеседника телеканала, он проколол ягодицу.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудникам компетентных органов предстоит выяснить, как восьмилетний мальчик вообще оказался на пожарной лестнице и где в это время были взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU