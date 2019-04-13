2019-04-13T17:35:49+03:00
Спорт

«Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Дмитрием Кугрышевым

Сам хоккеист заявил, что в Уфе ему все нравится
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
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ХК «Салават Юлаев» продлил соглашение с одним из лучших нападающих команды Дмитрием Кугрышевым. Новый контракт с форвардом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Сам хоккеист, который пришел в команду перед началом прошедшего сезона, заявил, что в Уфе ему все нравится.

- Мне всё очень нравится в Уфе, поэтому не было мыслей рассматривать другие предложения. Решение о подписании нового контракта далось весьма легко, - заявил Кугрышев пресс-службе ХК «Салават Юлаев».

В сезоне 2018/2019 Дмитрий Кугрышев провел в составе «Салавата» 75 игр в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых набрал 39 (17+22) очков. При этом форвард заработал показатель полезности «0».

«Комсомольская правда – Уфа» желает Дмитрию Кугрышеву удачи в матчах за «Салават Юлаев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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