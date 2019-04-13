2019-04-13T17:36:07+03:00
Спорт

Тилль не забил пенальти: матч «Енисей» - «Уфа» завершился нулевой ничьей

Аутсайдер РПЛ оставил команду Вадима Евсеева в зоне стыков
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеотрансляцииФото: скриншот видеотрансляции
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Сегодня, 13 апреля, в Красноярске состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Енисей», занимающий последнюю строчку в турнирной таблице Чемпионата России принимал ФК «Уфа». Команда Вадима Евсеева прочно закрепилась в зоне стыковых матчей и после игры с аутсайдерами лиги там же и осталась. Итог игры – 0:0. Теперь уфимским футболистам предстоит вновь совершить чудо, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

По ходу матча у ФК «Уфа» был реальный шанс выйти вперед. Уже на 7-й минуте встречи арбитр назначил 11-метровый у ворот «Енисея». Голкипер хозяев Юрий Нестеренко парировал удар «горожанина» Оливье Тилля, а затем справился и с добиванием.

После 23-го тура РПЛ «Уфа» занимает 13 место, что гарантирует подопечным Вадима Евсеева участие в стыковых матчах за право остаться в элите российского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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