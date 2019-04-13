2019-04-13T15:06:01+03:00
Общество

Стало известно, какая будет погода в Башкирии в воскресенье, 14 апреля

В республике прогнозируют снег с дождем, ветер и похолодание
Павел КРАЙНОВ
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фото: Рустем Ахуновфото: Рустем Ахунов
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В предстоящее воскресенье, 14 апреля, в Башкирии ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. По данным сервиса «Gismeteo», в Уфе дождь не ожидается. Однако в некоторых районах республики прогнозируются снег с доджем и сильный ветер. МЧС по Башкирии даже объявило штормовое предупреждение.

Синоптики прогнозируют в Башкирии в целом прохладную погоду. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут +2,+3 градуса Цельсия, днем воздух прогреется до +7, +9 градусов. В башкирской столице ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Относительная влажность воздуха утром 77%, днем до 57%, при атмосферном давлении 751-752 мм ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали похолодание с середины следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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