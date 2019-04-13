2019-04-13T14:05:30+03:00
Общество

МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Экстренное ведомство призывает жителей республики быть осторожнее
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В предстоящее воскресенье, 14 апреля, в Башкирию придут сильные ветра. МЧС по Башкирии в этой связи объявило штормовое предупреждение. Согласно данным Башгидрометцентра, скорость северо-восточного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Кроме того, завтра в Башкирии ожидается облачная погода, местами небольшой дождь со снегом. Температура воздуха в ночь на воскресенье опустится до 0, +2 градуса, днем до +7, +9 градусов Цельсия.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС по Башкирии призывает жителей республики к осторожности.

- Осадки с порывистым ветром могут вызвать падение деревьев, нарушение электроснабжения, обрушение конструкций зданий и сооружений, - пояснили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, какая будет погода в Башкирии в воскресенье, 14 апреля
В Башкирии пожарные потушили свалку несмотря на застрявшую машину
Самолет Москва – Уфа развернули в воздухе из-за неисправности
В Уфе спасатели сняли с высоты 11 этажа неадекватного мужчину
В Башкирии на реке перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал без вести
В Башкирии школьник на скутере врезался в легковушку и разбился
В Башкирии закрыли сбор для малыша, родившегося без пищевода и почки
В Башкирии на следующей неделе резко похолодает и пойдет мокрый снег
В Уфе на дороге в Затон ограничат движение транспорта
Пропавшего жителя Башкирии Сергея Уварова нашли мертвым
От рака умер народный художник Башкирии Рамиль Кильматов
В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля
Изнасилованной уфимской дознавательнице отказали в восстановлении на работе в МВД
СМИ: В Уфе родственники разыскивают опасного для окружающих мужчину
Игроки «Салавата Юлаева» попали в сборную России для подготовки к чемпионату мира