МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-13T14:05:30+03:00

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В предстоящее воскресенье, 14 апреля, в Башкирию придут сильные ветра. МЧС по Башкирии в этой связи объявило штормовое предупреждение. Согласно данным Башгидрометцентра, скорость северо-восточного ветра будет достигать 8-13 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

Кроме того, завтра в Башкирии ожидается облачная погода, местами небольшой дождь со снегом. Температура воздуха в ночь на воскресенье опустится до 0, +2 градуса, днем до +7, +9 градусов Цельсия.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС по Башкирии призывает жителей республики к осторожности.

- Осадки с порывистым ветром могут вызвать падение деревьев, нарушение электроснабжения, обрушение конструкций зданий и сооружений, - пояснили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU