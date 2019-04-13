В Башкирии пожарные потушили свалку несмотря на застрявшую машину

СЕГОДНЯ 13:15 2019-04-13T13:15:43+03:00

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Накануне в деревне Юматово, что в Уфимском районе Башкирии, загорелась несанкционированная свалка. Тлеющий мусор уже стал подбираться к жилым домам по улице Вокзальная, когда местные жители вызвали пожарных. На место незамедлительно выехали сотрудники пожарной охраны.

По прибытии на место стало понятно, что вблизи жилых домов горит мусор на площади около 10 квадратных метров. Не доезжая 100 метров до места автомобиль экстренной службы внезапно остановился: переднее колесо машины провалилось в грунт. Это обстоятельство не смутило пожарных, они протянули магистральную линию и начали тушение. Как передает пресс-служба МЧС по Башкирии, угрозы жилым домам не было.

Фото: соцсети

- Для «спасения» пожарной машины на место направлен резервный автомобиль, к чему и приступили пожарные сразу после ликвидации очага горения, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU