2019-04-13T12:52:34+03:00
Происшествия

Самолет Москва – Уфа развернули в воздухе из-за неисправности

Воздушное судно вернули в аэропорт Шереметьево
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самолет МоскваУфа, выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» развернули через полчаса после взлета. Воздушное судно вернулось в аэропорт Шереметьево, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник.

Один из пассажиров рассказал ГТРК «Башкортостан», что борт вернули обратно в Москву из-за технической неисправности. Каких-либо подробностей пассажирам не сообщили. По словам собеседника телеканала, самолет в Шереметьево встречали скорая помощь и сотрудники пожарной охраны. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Нам быстро раздали талончики на воду. Все было очень вежливо, без паники, - рассказал пассажир корреспондентам ГТРК «Башкортостан».

После того как самолет сел, некоторые его пассажиры отказались лететь следующим рейсом, утверждает осведомленный пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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