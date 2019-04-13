Самолет Москва – Уфа развернули в воздухе из-за неисправности
Самолет Москва – Уфа, выполнявший рейс авиакомпании «Аэрофлот» развернули через полчаса после взлета. Воздушное судно вернулось в аэропорт Шереметьево, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник.
Один из пассажиров рассказал ГТРК «Башкортостан», что борт вернули обратно в Москву из-за технической неисправности. Каких-либо подробностей пассажирам не сообщили. По словам собеседника телеканала, самолет в Шереметьево встречали скорая помощь и сотрудники пожарной охраны. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Нам быстро раздали талончики на воду. Все было очень вежливо, без паники, - рассказал пассажир корреспондентам ГТРК «Башкортостан».
После того как самолет сел, некоторые его пассажиры отказались лететь следующим рейсом, утверждает осведомленный пассажир.
ИСТОЧНИК KP.RU