В Уфе спасатели сняли с высоты 11 этажа неадекватного мужчину
В минувшую пятницу, 12 апреля, около 16:00 в диспетчерскую уфимских спасателей поступил звонок: по стройке на улице Ленина бегает неадекватный мужчина. Прибывшие на место сотрудники управления гражданской защиты и правда обнаружили его на 12 этаже недостроенного здания по улице Ленина, 81. Мужчина угрожал, что спрыгнет с крыши. К месту ЧП подтянулись кризисный психолог и полицейские.
Неизвестный оказался несговорчивым и лазучим: он не шел на контакт и бегал по строительным лесам. Операция спасения длилась почти целый час. Наконец, одному из спасателей удалось отвлечь его внимание, а другой в этот момент схватил мужчину и затащил его внутрь здания.
Вскоре спасенного передали в руки сотрудников полиции. Дебоширом оказался 32-летний уфимец.
В Уфе неадекватный мужчина бегает от спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU