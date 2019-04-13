2019-04-13T12:02:54+03:00
Происшествия

В Уфе спасатели сняли с высоты 11 этажа неадекватного мужчину

Разгоряченный мужчина бегал по строительным лесам [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В минувшую пятницу, 12 апреля, около 16:00 в диспетчерскую уфимских спасателей поступил звонок: по стройке на улице Ленина бегает неадекватный мужчина. Прибывшие на место сотрудники управления гражданской защиты и правда обнаружили его на 12 этаже недостроенного здания по улице Ленина, 81. Мужчина угрожал, что спрыгнет с крыши. К месту ЧП подтянулись кризисный психолог и полицейские.

Неизвестный оказался несговорчивым и лазучим: он не шел на контакт и бегал по строительным лесам. Операция спасения длилась почти целый час. Наконец, одному из спасателей удалось отвлечь его внимание, а другой в этот момент схватил мужчину и затащил его внутрь здания.

Вскоре спасенного передали в руки сотрудников полиции. Дебоширом оказался 32-летний уфимец.

В Уфе неадекватный мужчина бегает от спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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