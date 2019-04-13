Уфимские спасатели потушили природный пожар, подступавший к жилым домам

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-13T16:41:16+03:00

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В минувшую пятницу, 12 апреля, жители Калининского района Уфы не на шутку перепугались: вблизи садового товарищества «Союз» начался пожар. Прибывшие на зов местных жителей спасатели из Управления гражданской защиты Уфы незамедлительно приступили к тушению огня.

Как сообщает пресс-служба муниципального ведомства, по прибытию на место выяснилось, что горит трава и подлесок на площади в 500 квадратных метров. Благо, дежурная станция спасателей находилась близко от очага возгорания и спасатели быстро добрались до места ЧП. Они развернули два рукава и потушили пламя до того, как оно подступило к садовым домикам. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU