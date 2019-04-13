В Башкирии на реке перевернулась лодка с рыбаками, один человек пропал без вести

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-13T10:59:51+03:00

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Сегодня, 13 апреля, в Караидельском районе Башкирии произошло ЧП. Во время рыбалки на реке Уфа около деревни Бердяж двое рыбаков перевернулись на лодке. Один из мужчин смог добраться до берега, его жизни ничто не угрожает. Что касается второго рыбака – его сейчас разыскивают спасатели из Госкомитета республики по ЧС и водолазы.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, когда лодка перевернулась, находившиеся неподалеку местные жители вызвали спасателей. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало несоблюдение правил безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU