В Башкирии школьник на скутере врезался в легковушку и разбился

СЕГОДНЯ 10:29 2019-04-13T10:29:54+03:00

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В минувшую пятницу, 12 апреля, произошло первое в этом году ДТП с участием скутера. В Кушнаренковском районе Башкирии 14-летний парень на мопеде врезался в легковушку «ВАЗ». В момент столкновения водитель отечественного автомобиля выезжал задним ходом с парковки перед магазином. В результате аварии школьника срочно госпитализировали в ближайшую больницу – у него диагностировали многочисленные травмы.

- Стоит отметить, что двухколесное транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке в ГИБДД, сам юный водитель не имел водительских навыков и на нем отсутствовала защитная экипировка, - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Как сообщили в дорожной полиции, всего за прошедшие сутки в республике произошло пять автомобильных аварий, в которых пострадали семь человек. Сотрудники ГИБДД по Башкирии зафиксировали более 3200 нарушений правил дорожного движения и задержали 76 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU