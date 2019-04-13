В Башкирии на следующей неделе резко похолодает и пойдет мокрый снег

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-13T09:01:37+03:00

Синоптики также обещают сильный ветер и гололедицу

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Башгидрометцентр прогнозирует резкое похолодание в середине следующей недели. Синоптики отмечают, что температура воздуха начнет опускаться уже с воскресенья, 14 апреля. Днем столбики термометров покажут +4, +9 градусов Цельсия.

Резкая перемена погоды произойдет со вторника, 16 апреля. Ночью температура воздуха упадет до -1,-6 градусов, при прояснении до -8, -13 градусов. Днем воздух прогреется до 0, +5 градусов.

Согласно прогнозу метеорологов, на следующей неделе в Башкирию придут сильные ветра, дожди и мокрый снег. На дорогах ожидается гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU