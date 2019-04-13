2019-04-13T08:30:25+03:00
Авто

В Уфе на дороге в Затон ограничат движение транспорта

Городские власти объясняют это строительством надземного перехода
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Уфимская мэрия сообщает, что в предстоящие две недели время от времени будут перекрывать проспект Дружбы народов. На остановке «Камышлинская» строится надземный пешеходный переход – из-за него движение любого транспорта будет существенно ограничено. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, со вчерашнего дня, 12 апреля, и до 10:00 18 апреля закрыто движение автомобилей по проезжей части в сторону города.

На двое суток, с 10:00 18 апреля, до 10:00 20 апреля, будет закрыто движение в обоих направлениях. С 10:00 20 апреля до 10:00 24 апреля движение перекроют по проезжей части в сторону центра. Затем движение на половине дороги перекроют с 24 апреля до 10:00 28 апреля в сторону микрорайона Затон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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