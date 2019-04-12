В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля

СЕГОДНЯ 19:34 2019-04-12T19:34:51+03:00

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В Ишимбае полицейские задержали 30-летнего ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своего давнего знакомого.

По предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к своей родной сестре, которая живет в общежитии на улице Вахитова. Вместе с ней он изрядно выпил, а затем вышел покурить в подъезд, где встретил своего давнего знакомого. Разговор не задался – между мужчинами возник конфликт. Приятель подозреваемого достал нож из кармана и хотел нанести удар, но не успел. Тот выхватил нож и сам ударил его в грудь. Раненный смог дойти до своей квартиры. Он лег на диван и скончался до приезда медиков.

Сейчас подозреваемый в убийстве доставлен полицейскими следователям следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU