В Башкирии задержали мужчину, зарезавшего своего приятеля
В Ишимбае полицейские задержали 30-летнего ранее судимого мужчину. Он подозревается в убийстве своего давнего знакомого.
По предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к своей родной сестре, которая живет в общежитии на улице Вахитова. Вместе с ней он изрядно выпил, а затем вышел покурить в подъезд, где встретил своего давнего знакомого. Разговор не задался – между мужчинами возник конфликт. Приятель подозреваемого достал нож из кармана и хотел нанести удар, но не успел. Тот выхватил нож и сам ударил его в грудь. Раненный смог дойти до своей квартиры. Он лег на диван и скончался до приезда медиков.
Сейчас подозреваемый в убийстве доставлен полицейскими следователям следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU