2019-04-12T18:53:31+03:00
Общество

Изнасилованной уфимской дознавательнице отказали в восстановлении на работе в МВД

Ранее ее уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 12 апреля, 23-летней дознавательнице, которая заявила о групповом изнасиловании своими коллегами, отказали в суде о восстановлении на работе в полиции. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник. Ранее Гузель С. (имя изменено – Прим. ред) была уволена за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Экс-дознавательница попыталась устроить в адвокатуру, но туда ее не взяли из-за отсутствия опыта работы. Тогда Гузель решила через суд восстановиться в МВД, но все тщетно.

Напомним, что громкий секс-скандал случился в ночь с 29 на 30 октября 2018 года. В республиканском отделе по миграции МВД случился жуткий инцидент: прямо в кабинете молодую сотрудницу жестоко изнасиловали трое коллег, старших по званию. В итоге следственные органы возбудили сразу два уголовных дела – по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Все подозреваемые задержаны, они шестой месяц остаются в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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