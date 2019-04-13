Пропавшего жителя Башкирии Сергея Уварова нашли мертвым

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-13T08:00:02+03:00

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12 апреля найден мертвым пропавший почти две недели назад 53-летний Сергей Уваров. Об этом сообщили волонтеры РОО «Поиск детей – Башкортостан». Пока неизвестно, что произошло с мужчиной и при каких обстоятельствах его нашли.

Напомним, что уроженец села Урал Баймакского района 1 апреля выехал домой с вахты. Он сел в поезд в Новом Уренгое и должен был доехать до Челябинска. По последней информации, мужчина вышел 3 апреля в Екатеринбурге по собственному желанию и после этого пропал. К сожалению, поиски не увенчались успехом.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU