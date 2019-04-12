В Уфе неизвестный мужчина изнасиловал первокурсника колледжа

СЕГОДНЯ 16:48 2019-04-12T17:02:53+03:00

Злоумышленник сначала ограбил его, а затем надругался

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Вопиющий случай произошел 11 апреля в одном из уфимских домов. Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, над первокурсником колледжа надругался 36-летний ранее судимый мужчина.

16-летний подросток шел по улице Лесотехникума, неожиданно его остановил незнакомец и приставил к горлу нож. Злоумышленник требовал отдать ему ценные вещи и деньги. Отобрав необходимое, он не остановился – бывший уголовник завел его в один из домов и начал надругаться над ним. По данным издания, он раздел юношу, выбросил его одежду в мусоропровод, а затем потребовал «сделать ему приятное».

Парень вырвался из рук злодея, вернулся домой и сообщил в полицию. Извращенец сел в такси и скрылся, но через короткое время стражи порядка его задержали.

К слову, у ранее судимого мужчины двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU