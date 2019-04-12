В Уфе неизвестный мужчина изнасиловал первокурсника колледжа
Вопиющий случай произошел 11 апреля в одном из уфимских домов. Как сообщает портал Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник, над первокурсником колледжа надругался 36-летний ранее судимый мужчина.
16-летний подросток шел по улице Лесотехникума, неожиданно его остановил незнакомец и приставил к горлу нож. Злоумышленник требовал отдать ему ценные вещи и деньги. Отобрав необходимое, он не остановился – бывший уголовник завел его в один из домов и начал надругаться над ним. По данным издания, он раздел юношу, выбросил его одежду в мусоропровод, а затем потребовал «сделать ему приятное».
Парень вырвался из рук злодея, вернулся домой и сообщил в полицию. Извращенец сел в такси и скрылся, но через короткое время стражи порядка его задержали.
К слову, у ранее судимого мужчины двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU