В Уфе над 20-летней девушкой во сне надругался парень подруги

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-12T16:00:39+03:00

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На днях в Уфе произошла дикая история. В одной из съемных квартир над 20-летней студенткой надругался парень ее подруги. Как сообщает Ufa1.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, жертвой насильника стала студентка третьего курса одного из вузов.

По данным издания, в один из апрельских вечером две девушки и 21-летний парень сняли квартиру, чтобы заночевать там после концерта, куда ходили все вместе. Ночью девушка вдруг проснулась от того, что парень ее подруги «производил действия сексуального характера» в отношении нее, сообщает собеседник Ufa1.ru.

Утром обесчещенная девушка отправилась в полицию, писать заявление на извращенца. Как оказалось, парень уже был судим за кражу.

- Он пустился в бега, но его все равно нашли и задержали. Он прятался у знакомых, - рассказал собеседник Ufa1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU