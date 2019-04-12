В Башкирии женщина устроила пожар в бане во время сжигания мусора

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-12T15:22:37+03:00

Как рассказала потерпевшая, она отвлеклась всего на пять минут

Изменить размер текста: A A

Ветреная погода и невнимательность привели к серьезному пожару в деревне Кебячево Аургазинского района. Как сообщает пресс-служба МЧС Башкирии, 12 апреля местная жительница решила убраться в своем дворе, а затем сжечь весь собранный мусор прямо на участке.

Для исполнения своего плана женщина подготовила костер. Как утверждает она сама, ей пришлось отвлечься буквально на пять минут, но по возвращении огонь уже перекинулся на стоящую рядом баню.

На место срочно были вызваны пожарные, которые в течение нескольких минут локализовали возгорание. Здание серьезно пострадало, но обошлось без жертв. Виновнице пожара привлекли к ответственности за созданную опасную ситуацию и назначили штраф в размере двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU