Жители Башкирии устроили давку из-за дешевых ведер

СЕГОДНЯ 18:02 2019-04-13T18:08:20+03:00

В пылу борьбы за товар одна женщина даже получила травму

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Утром, 12 апреля, в Стерлитамаке разыгралась настоящая драма. В магазине, расположенном в местном ТЦ «Арбат» объявили распродажу оцинкованных ведер. Садоводы собрались перед входом в магазин задолго до его открытия и устроили настоящую давку, когда продавцы открыли двери. Об этом «Комсомолке» сообщила местная жительница.

По словам собеседницы, стерлитамакцы вломились в магазин и стали чуть ли не драться за ведра. В пылу борьбы одна женщина порезала руку, ей оказали помощь сотрудники магазина.

- Остальным ведра выдавали при расчете на кассе - одно ведро в руки. Давно такого безобразия не видела. Считаю, что для акции администрация магазина должна была обеспечить наличие достаточного количества товара, а не устраивать шоу «Бои без правил», - рассказала участница событий.

Чем завершилась акция, и пострадал ли еще кто-нибудь, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU