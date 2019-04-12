2019-04-12T14:23:21+03:00
Экономика

Как сэкономить на валюте перед майскими праздниками, знают в «БКС Брокер»

Уезжая за рубеж отмечать майские праздники, большинство россиян готовы поменять рубли на доллары или евро в банках
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Стоит только посчитать разницу между продажей и покупкой доллара в любом банке, чтобы представить себе, насколько это невыгодно клиентам. Но такой операции, как обмен валют на самом деле реально сэкономить и даже заработать. Как это сделать, рассказали в «БКС Брокер». Можно самостоятельно открыть брокерский счет, с которого и совершать операции с валютой. Специалисты компании уточнили, что это выгодно и безопасно.

- С помощью мобильного приложения «Мой брокер» наши клиенты в любой момент могут купить валюту или же оформить нужную им цену в заявке и ждать, пока котировки доллара или евро или другой валюты достигнет указанной отметки, - рассказал начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Деньги получаете наличными или на счёт в банке.

Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая за 23 года работы на фондовом рынке приобрела репутацию надежного партнера, как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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