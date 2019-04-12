2019-04-12T13:50:11+03:00
Спорт

Радий Хабиров неожиданно вручил хоккеистам «Салавата Юлаева» высшие государственные награды

Врио главы посчитал, что орденов заслужили вратарь Метсола и нападающий Хартикайнен
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: группа "Спорт БСТ"Фото: группа "Спорт БСТ"
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Сегодня, 12 апреля, в гости к хоккеистам «Салавата Юлаева» приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Основная причина визита – заседание попечительского совета клуба, на котором будет принят ряд ключевых решений. В частности, например, продление контракта с главным тренером Николаем Цулыгиным и рядом основных игроков.

Однако руководитель региона решил сделать приятное и для самих игроков. Более того, он пришел не с пустыми руками. Неожиданно было объявлено от том, что финский вратарь Юха Метсола удостоен «Ордена Салавата Юлаева», а его соотечественник нападающий Теему Хартикайнен получил орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан». Об этом сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

Оба игрока действительно провели классный сезон, став лучшими в своей команде, однако вручение таких высоких государственных наград удивило даже болельщиков. Напомним, что «Салават Юлаев» не вышел в большой финал Кубка Гагарина, остановивший на стадии финала Восточной конференции, и вошел только в четверку лучших команд лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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