2019-04-12T14:35:56+03:00
Общество

«Мама плачет каждый день»: родные пропавшей в Уфе 15-летней Дарьи Черепановой просят помощи в ее поисках

От девочки нет никаких известий почти три недели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 15-летней Дарьи Черепановой из Уфы бьют тревогу: девочка ушла из дома 23 марта и до сих пор не вернулась. Родственники обратились в полицию, к поискам подростка подключились и волонтеры. Однако на сегодняшний день поиски не дали результатов.

Родственница мамы Дарьи в беседе с корреспондентами ГорОбзор.ру сообщила, что никаких причин убегать из дома у нее не было. У девочки не было никаких конфликтов ни с родителями, ни с друзьями или одноклассниками. О безответной любви тоже речи не идет. По словам родных мамы, семья Черепановых положительная, ее родители работящие люди. Дома у них большое хозяйство: лошади, козы и куры. У Дарьи был даже собственный пони.

- Родители переживают, мама плачет, ждет каждый день. Мы все поддерживаем, все надеемся, что она сама сообщит о себе или кто-то из очевидцев, - рассказала ГорОбзор.ру член семьи девочки.

Об обстоятельствах пропажи 15-летней Дарьи Черепановой мало что известно. В первый день весенних каникул, 23 марта, она ушла на прогулку и не вернулась. Как рассказала собеседница ГорОбзор.ру, ранее девочка только задерживалась в гостях у подруги допоздна, но так надолго не пропадала.

О конфликтах со сверстниками родителям также ничего не известно.

- Общались со всеми, никто ничего не видел и не знает, на связь не выходила, в социальных сетях не была с 23 марта. Сидим пока в надежде на социальные сети, полицию и волонтеров. Предположений нет никаких, где может быть, где могли, поискали – не нашли, - заявила изданию женщина.

Приметы Дарьи Черепановой: на вид 16-17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, прямые светлые волосы, голубые глаза.

В день пропажи Дарья Черепанова была одета в темно-синюю куртку и черные джинсы.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении просят позвонить в полицию по номерам 02 или 020 или по телефонам: 8-927-969-89-19 или +7 927 941-65-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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