От рака умер народный художник Башкирии Рамиль Кильматов

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-13T07:00:01+03:00

Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры

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В Уфе 12 апреля скоропостижно скончался народный художник Башкирии Рамиль Кильматов. Заслуженному деятелю культуры было 70 лет. Сообщается, что в последнее время он страдал от онкологического заболевания.

Кильматов известен в первую очередь как фотохудожник и являлся постоянным организатором различных республиканских конкурсов и фотовыставок. Был уроженцем села Каргалы Благоварского района республики.

Известно, что прощание с художником состоится 13 апреля в 11:00 в здании Башкирской государственной филармонии.

«Комсомольская Правда - Уфа» приносит соболезнования семье умершего.

ИСТОЧНИК KP.RU