От рака умер народный художник Башкирии Рамиль Кильматов
Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства культуры
Фото: Минкульт Башкирии
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В Уфе 12 апреля скоропостижно скончался народный художник Башкирии Рамиль Кильматов. Заслуженному деятелю культуры было 70 лет. Сообщается, что в последнее время он страдал от онкологического заболевания.
Кильматов известен в первую очередь как фотохудожник и являлся постоянным организатором различных республиканских конкурсов и фотовыставок. Был уроженцем села Каргалы Благоварского района республики.
Известно, что прощание с художником состоится 13 апреля в 11:00 в здании Башкирской государственной филармонии.
«Комсомольская Правда - Уфа» приносит соболезнования семье умершего.
ИСТОЧНИК KP.RU