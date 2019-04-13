2019-04-13T18:37:25+03:00
Общество

В одном из дворов Уфы на глазах детей подрались женщины

Очевидцы не стали разнимать конфликтующих и снимали происходящее на камеру [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На днях жители многоэтажки на улице Ферина в Уфе стали очевидцами драки двух женщин. Неизвестные жительницы микрорайона Инорс что-то не поделили и устроили сначала словесную перепалку, а затем и вовсе стали размахивать кулаками. И все это на глазах детей. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона жители верхних этажей. В тот же день ролик выложили в социальные сети.

На видео видно, что драка происходит среди белого дня. Автор ролика отметил, что инцидент произошел в первой половине дня. В кадре присутствуют еще несколько людей, в основном молодые мамы, которые вышли погулять с детьми. Никто из них не попытался разнять дерущихся.

Ближе к концу видеоролика становится понятно, что драка кончилась – началось избиение. Одна из участниц боя сначала стала пропускать все больше ударов от соперницы, а затем и вовсе села на землю. Агрессивно настроенная женщина не остановилась и стала бить ее ногами в лицо. Стоит отметить, что во время драки по двору ходили дети. Как только началась заварушка, они все разбежались.

Чем завершилась потасовка, пока не ясно. Видеоролик оборвался также неожиданно, как началась драка.

В одном из уфимских дворов подрались женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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