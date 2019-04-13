В одном из дворов Уфы на глазах детей подрались женщины

СЕГОДНЯ 18:36 2019-04-13T18:37:25+03:00

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На днях жители многоэтажки на улице Ферина в Уфе стали очевидцами драки двух женщин. Неизвестные жительницы микрорайона Инорс что-то не поделили и устроили сначала словесную перепалку, а затем и вовсе стали размахивать кулаками. И все это на глазах детей. Происходящее сняли на камеру мобильного телефона жители верхних этажей. В тот же день ролик выложили в социальные сети.

На видео видно, что драка происходит среди белого дня. Автор ролика отметил, что инцидент произошел в первой половине дня. В кадре присутствуют еще несколько людей, в основном молодые мамы, которые вышли погулять с детьми. Никто из них не попытался разнять дерущихся.

Ближе к концу видеоролика становится понятно, что драка кончилась – началось избиение. Одна из участниц боя сначала стала пропускать все больше ударов от соперницы, а затем и вовсе села на землю. Агрессивно настроенная женщина не остановилась и стала бить ее ногами в лицо. Стоит отметить, что во время драки по двору ходили дети. Как только началась заварушка, они все разбежались.

Чем завершилась потасовка, пока не ясно. Видеоролик оборвался также неожиданно, как началась драка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/702796" frameborder="0"></iframe> В одном из уфимских дворов подрались женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU