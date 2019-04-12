2019-04-12T12:33:22+03:00
Общество

В уфимском лицее прошла экстренная эвакуация: кто-то распылил перцовый баллончик

Пока данных о пострадавших нет
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Управление гражданской защиты УфыФото: Управление гражданской защиты Уфы
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Сегодня, 12 апреля, в Уфе около полудня произошло чрезвычайное происшествие в лицее №21. В один момент школьники почувствовали резкий запах газа. На место срочно были вызваны медики и полиция. Сотрудники лицея своевременно провели экстренную эвакуацию детей.

Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, все случилось на первом этаже в раздевалке. По предварительной информации, одной из пятиклассниц был распылен перцовый баллончик. Причина – детская шалость.

Прибывшие медики осмотрели всех учащихся, пока данных о пострадавших нет. Все помещения лицея активно проветриваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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