В уфимском лицее прошла экстренная эвакуация: кто-то распылил перцовый баллончик
Пока данных о пострадавших нет
Фото: Управление гражданской защиты Уфы
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Сегодня, 12 апреля, в Уфе около полудня произошло чрезвычайное происшествие в лицее №21. В один момент школьники почувствовали резкий запах газа. На место срочно были вызваны медики и полиция. Сотрудники лицея своевременно провели экстренную эвакуацию детей.
Как сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, все случилось на первом этаже в раздевалке. По предварительной информации, одной из пятиклассниц был распылен перцовый баллончик. Причина – детская шалость.
Прибывшие медики осмотрели всех учащихся, пока данных о пострадавших нет. Все помещения лицея активно проветриваются.
ИСТОЧНИК KP.RU