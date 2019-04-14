Стало известно, что за странные насекомые атаковали один из районов Башкирии

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-14T13:02:28+03:00

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Жители Белокатайского района Башкирии уже месяц гадают, что за полчища насекомых заполонили их поля. Зрелище это не самое приятное – рядом с дорогами расплодились сотни тысяч этих маленьких тварей. Местные всерьез опасались, что они могут представлять опасность человеку и разносить какую-либо заразу.

Однако, как удалось выяснить, это не так. Согласно словам специалистов филиала Россельхозцентра по Башкирии, это снежные блохи. Несмотря на то, что они напоминают внешне обычных блох, эти насекомые совершенно безвредны для человека:

«Низкие температурные показатели для таких насекомых являются оптимальными и наиболее благоприятными. Они себя хорошо чувствуют при температуре от – 10 до + 10 градусов. При более низких температурах блохи впадают в состояние глубокого сна, при более высоких температурах блохи могут погибнуть. Уже при +12 градусах они начинают закапываться в грунт, чтобы переждать этот опасный для них период», - рассказала ИА «Башинформ» начальник отдела защиты растений центра Эльма Садыкова.

Таким образом, после того, как температура воздуха пойдет, все эти полчища в полях попросту исчезнут. Жителям Белокатайского района не стоит переживать по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU