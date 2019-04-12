В Уфе родственники разыскивают бесследно пропавшего мужчину

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-12T18:14:13+03:00

Горожан пугают тем, что он может быть опасен

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В минувший четверг в Уфе вышил из дома и бесследно пропал взрослый мужчина.. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию, сейчас ведутся его поиски.

-В полицию обратились уфимцы, о том, что их родственник ушел из дома. Сейчас сотрудники МВД ведут розыск без вести пропавшего гражданина, - заявили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Самое интересное в этой истории то, что он, якобы может страдать психическим заболеванием. В ведомстве эту информацию не подтвердили, однако газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на собственные источники сообщает, что он находился под круглосуточным наблюдением родственников. Его, якобы, специально не выпускали из квартиры.

Также «АиФ» уточнят приметы пропавшего: он, якобы, кудрявый как Пушкин. По данным издания, он несколько раз проходил лечение в специальной больнице и может представлять опасность для окружающих. Напомним, пресс-служба МВД по Башкирии эту информацию не подтвердила.

ИСТОЧНИК KP.RU