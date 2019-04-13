В Уфе школьников застукали на крыше многоэтажки
В минувший четверг, 11 апреля, в Уфе жители многоквартирного дома по улице Шота Руставели вышли на балкон и увидели на крыше соседней девятиэтажки школьников. Они сняли на камеру мобильного телефона как «юные дарования» бегают по крыше, толкаются и, возможно, курят. Женщина, разместившая видео в социальных сетях, обратилась к родителям школьников с просьбой вразумить их.
- Получается, выход на крышу открыт! Родители, поговорите с детьми!!! Не дай бог что-нибудь случится, по неосторожности! – написала она в одном из городских сообществ в социальных сетях.
О том, чем завершилась история с вечеринкой на крыше, не известно.
В Уфе школьники бегали по крыше.
ИСТОЧНИК KP.RU