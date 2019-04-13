2019-04-13T19:01:21+03:00
Общество

В Уфе школьников застукали на крыше многоэтажки

Местные жители сняли происходящее на камеру мобильного телефона
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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В минувший четверг, 11 апреля, в Уфе жители многоквартирного дома по улице Шота Руставели вышли на балкон и увидели на крыше соседней девятиэтажки школьников. Они сняли на камеру мобильного телефона как «юные дарования» бегают по крыше, толкаются и, возможно, курят. Женщина, разместившая видео в социальных сетях, обратилась к родителям школьников с просьбой вразумить их.

- Получается, выход на крышу открыт! Родители, поговорите с детьми!!! Не дай бог что-нибудь случится, по неосторожности! – написала она в одном из городских сообществ в социальных сетях.

О том, чем завершилась история с вечеринкой на крыше, не известно.

В Уфе школьники бегали по крыше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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