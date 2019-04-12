В Башкирии водитель фургона насмерть сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 13:10 2019-04-12T13:10:39+03:00

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В минувший четверг, 11 апреля, в Альшеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Водитель фургона «ГАЗ» сбил на дороге 39-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, водитель скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Вскоре выяснилось, что за рулем злополучного фургона находился 45-летний уроженец Татарстана.

Дорожные полицейские через некоторое время разыскали виновника смертельной аварии и задержали его. Сейчас ГИБДД по Башкирии проводит расследование происшествия, устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU